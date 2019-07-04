Фото: очевидец | Видео: придомовая камера "Уфанета" В Уфе автохам провез пешехода на капоте машины несколько метров Фото: очевидец | Видео: придомовая камера "Уфанета"

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Демском районе Уфы накануне днем рядом с домом №6 по улице Евгения Столярова автохам провез пешехода на капоте несколько метров. В распоряжении агентства «Башинформ» оказалось видео с придомовой камеры «Уфанета», на котором видно, как автомобиль выезжает с территории тротуара и газона. К машине приближается мужчина и пытается остановить водителя. Но автолюбитель не останавливается и продолжает движение — пешеход также не отступает и оказывается на капоте автомобиля. Когда машина поехала, за ней потянулся черный след от земли на газоне — проезжая часть стала грязной.

По словам местных жителей, инцидент произошел из-за водителя, который нарушил правила парковки и оставил машину на благоустроенном газоне. Мужчина же, видимо, хотел поговорить с автохамом и объяснить, что он не прав.

В итоге на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в случившемся и наказать виновника инцидента.

В Башкирии начали штрафовать за парковку на газоне. Что нужно знать о новом законе, читайте в материале агентства «Башинформ».