Прокуратура проверит факт задержки рейса Уфа-Барселона из-за неисправности самолета

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В международном аэропорту «Уфа» 3 июля на девять с половиной часов задержан самолет авиакомпании «Роял Флайт» в Барселону. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, воздушное судно должно было вылететь в 9.30 утра по уфимскому времени.

«Ввиду выявления технической неисправности планового воздушного судна, авиаперевозчиком предоставлен резервный самолет. На рейс зарегистрирован 181 пассажир, из них 24 несовершеннолетних и один малолетний», — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что всем пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание. В итоге самолет вылетел в Барселону в 19.19 по местному времени. Обратный рейс в столицу Башкирии также задерживается на девять часов.