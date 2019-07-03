Фото: Олег Яровиков Жертвы турфирмы: в Уфе более 30 человек остались без отдыха и денег Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В полицию Уфы с заявлением обратились более 30 граждан. По их словам, одна из турфирм города получила от них деньги за предоставление туристических услуг, но свои обязательства не выполнила. В итоге туристы остались без отдыха и без денег.

«Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе МВД РБ.

Предварительно известно, что с деньгами клиентов исчезла директор компании «Лови волну». Сумма похищенных средств устанавливается.