Фото: Олег Яровиков Звал маму: в Уфе ребенок едва не выпал с балкона третьего этажа Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 2 июля от очевидца поступила информация о том, что в доме №26 по улице Транспортной на третьем этаже маленький мальчик зовет маму и пытается вылезти с балкона.

По указанному адресу сразу выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Выяснилось, что 6-летнего ребенка мама оставила дома одного, а сама с двухгодовалой дочкой ушла к бабушке. Мальчик, оставшись в одиночестве, заскучал и захотел к матери. Так как дверь была закрыта, он попытался выбраться из квартиры через балкон.

«30 минут спасатели дежурили возле двери, разговорами удерживали малыша подальше от окна, пока не пришла его мать. Благодаря неравнодушию прохожего, который увидел ребенка в проеме балкона и сообщил об этом в экстренные службы, а также уверенным действиям спасателей, мальчик встретился с мамой живым и невредимым», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.