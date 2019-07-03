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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе хотят облагородить и оживить пространство на берегу реки Сутолоки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, Сергей Синенко, из интернета

В Уфе хотят облагородить и оживить пространство на берегу реки Сутолоки Фото: Олег Яровиков, Сергей Синенко, из интернета

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 22 по 24 августа в Уфе пройдет архитектурный фестиваль — «Эко-Берег», посвященный проблемам организации прибрежной среды и созданию комфортной среды жизнедеятельности человека. В рамках мероприятия архитекторы и урбанисты планируют разработать эко-регенерацию дельты реки Сутолоки. Как сообщало агентство «Башинформ», среди специалистов был объявлен конкурс.

Река Сутолока — приток Белой. Некогда она сыграла большую роль в образовании города, защищала укрепление с востока. Сейчас Сутолока частично спрятана в трубы вследствие разрастания столицы и общей урбанизации. Частично протекает по Сутолоцкому оврагу вдоль проспекта Салавата Юлаева. Ширина ее составляет в среднем 1-2 м, глубина — 20-40 см, длина — около 6 км. Прибрежная зона реки находится в плачевном состоянии. Экологическое состояние — критическое, в реку стекают ливневые воды с окружающих улиц и дорог, бытовые стоки предприятий, она сильно загрязняет воды Белой.

Для рассмотрения проекта регенерации предлагается территория в районе Монумента Дружбы в месте впадения Сутолоки в реку Белую. Из данной точки расходятся веером семь улиц: Набережная, Заки Валиди, Октябрьской революции, Посадская, Менделеева, Сочинская, Пугачева.

Предполагается включить эту территорию в рекреационную прогулочную зону: парк «Ватан» – ул. Набережная – Монумент Дружбы народов, сформировать общий гармоничный силуэт при въезде в город с пристанью для катеров, теплоходов, малых речных судов, пешеходными путями, создать здесь комфортное и эстетически привлекательное городское пространство. Но для этого предварительно необходимо очистить берега и воды реки, построить очистные сооружения, не допускающие попадание неочищенных ливневых стоков в Сутолоку.

Конкурсные работы по проекту эко-регенерации дельты Сутолоки принимаются до 5 августа на сайте.

По словам организаторов, Уфа неслучайно выбрана местом проведения фестиваля «Эко-Берег». Проблемы загрязнения окружающей среды и неухоженности городских зон отдыха беспокоят столицу Башкортостана уже давно. Существующие набережные не отвечают общественным запросам и нуждам малого бизнеса, а новые подобные зоны давно уже никем не создавались.

Теги: река Сутолока, городское пространство
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