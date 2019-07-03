врачи отделения детской реанимации Республиканского перинатального центра

Фото: профсоюз работников здравоохранения РБ Медики Башкирии выступили против уголовного преследования своего коллеги Элины Сушкевич Фото: профсоюз работников здравоохранения РБ

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Профсоюз работников здравоохранения Башкортостана направил в адрес президента России Владимира Путина обращение в защиту врача-неонатолога, арестованного следственным комитетом Калининграда по обвинению в умышленном убийстве новорожденного, недопустимости государственной политики по уголовному преследованию медиков.

«В ноябре прошлого года в калининградском роддоме № 4 реаниматолог областного перинатального центра Элина Сушкевич была вызвана для обеспечения перевозки к новорожденному с массой тела 700 граммов на 23-й неделе беременности, — говорится в обращении. — Несмотря на предпринятые врачом действия, новорожденного не удалось спасти (согласно статистике, во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%)».

По факту смерти новорожденного следственным комитетом было возбуждено уголовное дело и Элине Сушкевич предъявлено обвинение в предумышленном убийстве малолетнего. (ст. 105, ч. 2 УК РФ). Она была арестована и помещена в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена судом, и сейчас Элина Сушкевич находится под домашним арестом. Это резонансное дело возмутило всю медицинскую общественность страны. Петицию в защиту Сушкевич уже подписали более 106 тысяч человек.

Главные врачи перинатальных центров выступили в защиту коллеги, педиатры стали размещать в соцсетях фотографии с лозунгом «#Я Элина Сушкевич», протестую против уголовного преследования медиков».

«В Башкирии с начала года только адвокатом профсоюза работников здравоохранения ведется пять уголовных дел против врачей — школьного фельдшера из Нефтекамска, кардиолога-хирурга из Стерлитамака. Уголовное дело трех врачей психоневрологического диспансера Кумертау, пытавшихся поместить психиатрического больного на лечение, до сих пор не прекращено. Хотя Верховный суд Башкортостана встал на сторону медиков. И это только известные нам за шесть месяцев случаи, когда медики обращались в профсоюз за юридической защитой, — отмечает заведующий правовым отделом профсоюза работников здравоохранения республики Виталий Манзюков. — Масштаб уголовного преследования медиков республики и реальные цифры уголовных дел сложно представить».

Еще в феврале 2018 года профсоюз работников здравоохранения Башкортостана обратился к Президенту, в Государственную Думу, Правительство страны и Следственный комитет о недопустимости политики по преследованию медиков.

В марте 2019 года была размещена петиция, где республиканские врачи оставляли свои комментарии. Под ней уже подписались почти 7,5 тысячи человек. От лица медицинского сообщества Башкортостана профсоюз просит личного вмешательства Владимира Путина в дела, которые расследуются в отношении врачей, рассмотрения случаев неблагоприятного исхода заболеваний или лечения пациентов региональными органами здравоохранения с участием представителей профессиональных сообществ, а не органами Следственного комитета. Медики также просят ужесточить ответственность за нападения на медицинских работников при исполнении ими профессиональных обязанностей.

Одновременно профсоюзом начата подготовка обращений во Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию труда.