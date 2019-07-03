Фото: Ксения Калинина Рейс Уфа – Барселона задержан на восемь часов из-за неисправности самолета Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Рейс Уфа – Барселона авиакомпании «Ройял Флайт» (RL-8307) 3 июля не смог вылететь в Испанию по расписанию. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе аэропорта «Уфа», рейс задержан, предварительно, на восемь часов из-за неисправности воздушного судна.

«Плановое время вылета 09.30 часов по местному времени, предварительное – 17.40 часов. На рейс зарегистрирован 181 пассажир. Согласно ФАП 82, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — пояснила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.

Пассажиры будут отправлены в Барселону на резервном воздушном судне.