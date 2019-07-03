Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.22 ↑

EUR 71.40 ↓

3 июля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рейс Уфа – Барселона задержан на восемь часов из-за неисправности самолета

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Рейс Уфа – Барселона задержан на восемь часов из-за неисправности самолета Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Рейс Уфа – Барселона авиакомпании «Ройял Флайт» (RL-8307) 3 июля не смог вылететь в Испанию по расписанию. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе аэропорта «Уфа», рейс задержан, предварительно, на восемь часов из-за неисправности воздушного судна.

«Плановое время вылета 09.30 часов по местному времени, предварительное – 17.40 часов. На рейс зарегистрирован 181 пассажир. Согласно ФАП 82, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — пояснила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.

Пассажиры будут отправлены в Барселону на резервном воздушном судне.

Теги: туризм, рейсы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уволен гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии
Генеральный директор некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
Радий Хабиров: «С главой Октябрьского района Уфы больше работать не буду»
Радий Хабиров отказался работать с главой администрации Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым. Об этом он заявил на оперативном совещании в правител
В Уфе с вводом карты «Алга» несколько перевозчиков повысили цены на проезд
1 июля Башкирия перешла на Единую транспортную карту (ЕТК) «Алга». Однако сделали это не все. По информации городской администрации, «ослушалась» частная
В Башкирии поддержат «стобалльников» и призеров олимпиад
В Башкирии поддержат призеров олимпиад и выпускников, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов. «Каждому из 109 «высокобалльников» 2019 года в УГН
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть