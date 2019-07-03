Жители Башкирии могут выиграть 200 тысяч рублей в конкурсе «Мой проект — моей стране»

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

До 26 августа Общественная палата России принимает заявки на ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!». Победитель каждой из 14 номинаций получит денежный приз — 200 тысяч рублей. Проекты победителей будут представлены на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» в Москве. В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, публичные активисты, социально активные граждане.

Одна из номинаций конкурса — «Поддержка спорта и здорового образа жизни». Принимаются любые проекты, направленные на популяризацию физической культуры и спорта, а также видов спорта, включенных в программу Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, здорового образа жизни, развитие активного долголетия.

«Конкурс социально значимых проектов способствует развитию доступной спортивной среды, созданию условий для активного долголетия и решению вопросов по защите здоровья населения», — отметила заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева.

«Авторы проектов предлагают свежие решения сложных, острых проблем, которые стоят сегодня перед нашим обществом. И, безусловно, мы должны поощрять таких людей, взаимодействовать с ними, всячески поддерживать их, чтобы ценные идеи не пропали даром, а служили на благо граждан России».