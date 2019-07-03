Фото: ИА «Башинформ» Какой будет погода в Башкирии в июле? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Какой будет погода в июле на всей территории страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, первая декада месяца в центре России ожидается неоднородной — к середине этой недели начнет поступать влажный и умеренно прохладный воздух. Летняя погода установится в центре страны, в том числе и в Москве, со второй декады месяца, сообщил метеоролог.

По прогнозу Росгидромета, средняя температура во второй месяц лета в Башкирии будет около средних многолетних значений. Норма для столицы республики составляет 25,5 градусов днем, 13,5 градусов ночью. Среднее число дней с осадками в июле — девять.

По данным Гисметео, погода в июле в Башкортостане ожидается контрастной. На текущей неделе в связи с выходом «южного» циклона прошли очень сильные дожди и сильные ливни. Вероятность осадков сохранится и в предстоящие выходные, и на следующей неделе. Солнечных и сухих дней ожидается не так много. Температура воздуха в ближайшие дни составит от 21-25 градусов тепла. С 15 июля в регионе прогнозируется понижение температуры до 13-17 градусов. До конца месяца дожди будут идти почти каждый день.

«В связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — отметил Роман Вильфанд.