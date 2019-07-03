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МегаФон – оператор с наибольшим числом базовых станций в России по данным Роскомнадзора

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: МегаФон

МегаФон – оператор с наибольшим числом базовых станций в России по данным Роскомнадзора Фото: МегаФон

УФА, 3 июл 2019.

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам пяти месяцев 2019 года. Всего у оператора более 238 тысяч базовых станций, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за пяти месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта LTE/4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже – 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

Число базовых станций, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

Число базовых станций 4G/LTE, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

«Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных, – рассказал Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона. – Данные Роскомнадзора на протяжении пяти месяцев подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке,по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру»

ТОП-5 базовых станций в необычных местах России:

- Базовые станции на Полюсе холода — в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум — 68 градусов ниже нуля.

Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области — первом российском гражданском космодроме. Расположена в 500 метрах от стартового стола космодрома — места запуска ракет.

Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка — базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечивают равномерное покрытие все территории парка.

Базовая станция, работающая на энергии ветра. За Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций — она расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий Кольского полуострова связь жизненно-необходима водителям. Охват такой станции составляет около 30 км, для электроснабжения станции используется ветряной генератор.

- Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Вышку назвали в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. В Сабетте экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи тоже водятся. «Мобильный Ди Каприо» помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет с края земли.

Теги: мегафон
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