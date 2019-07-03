Фото: МегаФон МегаФон – оператор с наибольшим числом базовых станций в России по данным Роскомнадзора Фото: МегаФон

УФА, 3 июл 2019.

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам пяти месяцев 2019 года. Всего у оператора более 238 тысяч базовых станций, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за пяти месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта LTE/4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже – 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

Число базовых станций, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

Число базовых станций 4G/LTE, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

«Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных, – рассказал Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона . – Данные Роскомнадзора на протяжении пяти месяцев подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке,по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру»

ТОП-5 базовых станций в необычных местах России:

- Базовые станции на Полюсе холода — в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум — 68 градусов ниже нуля.

— Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области — первом российском гражданском космодроме. Расположена в 500 метрах от стартового стола космодрома — места запуска ракет.

— Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка — базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечивают равномерное покрытие все территории парка.

— Базовая станция, работающая на энергии ветра. За Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций — она расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий Кольского полуострова связь жизненно-необходима водителям. Охват такой станции составляет около 30 км, для электроснабжения станции используется ветряной генератор.

- Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Вышку назвали в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. В Сабетте экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи тоже водятся. «Мобильный Ди Каприо» помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет с края земли.