В Башкирии спустя пять суток найдена 17-летняя Диана Юшкова
УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
17-летняя Диана Юшкова из Нефтекамска найдена живой и здоровой. Об этом сообщает местный городской телеканал «Время новостей». Подробности исчезновения не раскрываются.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что девочка пропала 29 июня. Вечером она вышла из дома и не давала о себе знать по сей день.
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