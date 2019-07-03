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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе возле школ выявлены аварийно-опасные участки дорог

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Уфе возле школ выявлены аварийно-опасные участки дорог Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе прошел очередной мониторинг аварийно-опасных участков дорог. В рейде приняли участие активисты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», представители городской администрации, управления дорожного хозяйства и республиканского управления МВД. Особое внимание было уделено дорогам возле школ и больниц.Так, на улице Пархоменко на участке между улицами Достоевского и Революционной в 2018 году было совершено четыре наезда на пешеходов. Здесь находится городская больница №5, поэтому поток людей всегда большой. И если в будни автомобили ездят медленно, то в выходные скорость заметно возрастает. В ходе проверки принято решение добиваться на данном участке ограничения скоростного режима, установки ограждения, предупреждающих знаков, также необходимо обрезать ветки деревьев, которые закрывают обзор.

Возле школы №126 по улице Мингажева партийцы обнаружили проблемы с асфальтовым покрытием дороги, которому требуется или ямочный, или капитальный ремонт. Проверяющие обратили внимание и на необходимость обустройства нерегулируемого пешеходного перехода. Кроме того, было сделано замечание по поводу неухоженных кустов и деревьев.

По итогам мониторинга дополнительный переход рекомендовано оборудовать и возле лицея №21. Здесь также должны появиться искусственные неровности, автомобилистам запретят парковать машины возле учебного заведения. Еще один из опасных участков – на пересечении улиц Крупской и Коммунистической. Здесь в прошлом году пострадали в ДТП шесть человек. Из-за отдаленности регулируемых переходов люди пересекают улицу в неположенном месте. На участке решено установить светофор с кнопкой включения зеленого света для пешеходов.

«Все эти замечания должны быть устранены в течение этого года. Возле учебных заведений – до первого сентября. Не все участки требуют больших финансовых вложений, поэтому такие сроки. К концу сезона комиссия выедет снова на мониторинг, чтобы удостовериться в проведенных работах», — рассказал региональный координатор партпроекта, депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

Теги: Безопасные дороги
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