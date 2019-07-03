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3 июля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сипайлово после критики Хабирова начали усиленно приводить в порядок дворы и улицы

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово сегодня с раннего утра коммунальные службы города начали усиленно приводить в порядок дворы и улицы.

Как рассказал заместитель начальника городского управления по благоустройству Ильнур Идиатуллин, работа проводится сообща, в формате өмә. К уборке привлекли коммунальщиков семи соседних районов столицы, а также представителей муниципальных предприятий города. Работники, несмотря на дождь, косят газоны, очищают дороги от грязи по красным линиям, во дворах, собирают и вывозят сухие ветки, бытовой, крупногабаритный мусор. В парке «Кашкадан» очищают прибрежную часть озера от водорослей и выравнивают землю возле бордюров. Обещают, что вскоре начнут проводить и ямочный ремонт дорог, ремонтировать детские площадки, завозить песок и чернозем.

Напомним, 2 июля на оперативном совещании в правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко раскритиковал состояние микрорайона Сипайлово и заявил, что недоволен работой главы Октябрьского района Роберта Ахунова, после чего тот подал в отставку. По словам руководителя региона, он уже не раз предупреждал руководство района о необходимости привести микрорайон в порядок. В этот раз Радий Хабиров дал месяц, чтобы устранить здесь все нарушения.

﻿«Чтобы за месяц убрали все это безобразие, которое там есть. Чтобы бурьяна там не было, везде валяется строительный мусор, крупногабаритный мусор, грязь везде, машины где попало стоят. Комплексно занимайтесь этим», — сказал Радий Хабиров.

Теги: благоустройство
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