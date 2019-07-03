В Сипайлово после критики Хабирова начали усиленно приводить в порядок дворы и улицы
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УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В уфимском микрорайоне Сипайлово сегодня с раннего утра коммунальные службы города начали усиленно приводить в порядок дворы и улицы.
Как рассказал заместитель начальника городского управления по благоустройству Ильнур Идиатуллин, работа проводится сообща, в формате өмә. К уборке привлекли коммунальщиков семи соседних районов столицы, а также представителей муниципальных предприятий города. Работники, несмотря на дождь, косят газоны, очищают дороги от грязи по красным линиям, во дворах, собирают и вывозят сухие ветки, бытовой, крупногабаритный мусор. В парке «Кашкадан» очищают прибрежную часть озера от водорослей и выравнивают землю возле бордюров. Обещают, что вскоре начнут проводить и ямочный ремонт дорог, ремонтировать детские площадки, завозить песок и чернозем.
Напомним, 2 июля на оперативном совещании в правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко раскритиковал состояние микрорайона Сипайлово и заявил, что недоволен работой главы Октябрьского района Роберта Ахунова, после чего тот подал в отставку. По словам руководителя региона, он уже не раз предупреждал руководство района о необходимости привести микрорайон в порядок. В этот раз Радий Хабиров дал месяц, чтобы устранить здесь все нарушения.
«Чтобы за месяц убрали все это безобразие, которое там есть. Чтобы бурьяна там не было, везде валяется строительный мусор, крупногабаритный мусор, грязь везде, машины где попало стоят. Комплексно занимайтесь этим», — сказал Радий Хабиров.