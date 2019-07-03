Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.22 ↑

EUR 71.40 ↓

3 июля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

4 и 6 июля в Уфе перекроют улицы для проведения соревнований по велоспорту

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрация Уфы

4 и 6 июля в Уфе перекроют улицы для проведения соревнований по велоспорту Фото: пресс-служба администрация Уфы

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В связи с проведением в Уфе всероссийских соревнований по велоспорту, в Орджоникидзевском районе 4 и 6 июля временно закроют движение транспорта по маршруту прохождения гонки: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4 июля движение будет закрыто с 10 до 14.30, 6 июля – с 9 до 14 часов.

Автолюбителей попросили заранее планировать маршрут движения с учетом ограничений.

Всероссийские соревнования по велоспорту стартовали в башкирской столице 29 июня.

Теги: соревнования по велоспорту, перекрытие движения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уволен гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии
Генеральный директор некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
Радий Хабиров: «С главой Октябрьского района Уфы больше работать не буду»
Радий Хабиров отказался работать с главой администрации Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым. Об этом он заявил на оперативном совещании в правител
В Башкирии поддержат «стобалльников» и призеров олимпиад
В Башкирии поддержат призеров олимпиад и выпускников, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов. «Каждому из 109 «высокобалльников» 2019 года в УГН
В Уфе с вводом карты «Алга» несколько перевозчиков повысили цены на проезд
1 июля Башкирия перешла на Единую транспортную карту (ЕТК) «Алга». Однако сделали это не все. По информации городской администрации, «ослушалась» частная
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть