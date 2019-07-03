Фото: пресс-служба администрация Уфы 4 и 6 июля в Уфе перекроют улицы для проведения соревнований по велоспорту Фото: пресс-служба администрация Уфы

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В связи с проведением в Уфе всероссийских соревнований по велоспорту, в Орджоникидзевском районе 4 и 6 июля временно закроют движение транспорта по маршруту прохождения гонки: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4 июля движение будет закрыто с 10 до 14.30, 6 июля – с 9 до 14 часов.

Автолюбителей попросили заранее планировать маршрут движения с учетом ограничений.

Всероссийские соревнования по велоспорту стартовали в башкирской столице 29 июня.