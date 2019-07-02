Фото: labstand.ru В Уфе Всероссийский съезд по проблемам механики станет самым многочисленным форумом Фото: labstand.ru

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 19-24 августа пройдет XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. В его рамках состоятся Российская национальная выставка технических достижений, IV Всероссийская школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике.

«К участию в съезде приглашены известные зарубежные и российские ученые, всего около 1500 человек. Ожидаем, что уфимский съезд станет самым многочисленным научным форумом в истории современной России», – сказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на заседании оргкомитета в правительстве республики.

Организаторами научного форума выступили Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике совместно с Институтом проблем сверхпластичности металлов РАН, БашГУ, УГАТУ, УГНТУ, БГПУ, Институтом механики им. Р.Р. Мавлютова при поддержке Российской академии наук, Министерства высшего образования и науки РФ, Российского фонда фундаментальных исследований, правительства Башкортостана и Академии наук РБ.