Выпускникам УГНТУ вручили дипломы с отличием

Фото: УГНТУ





















Фото: УГНТУ

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

2 июля в ДК Орджоникидзе (корпус № 8 УГНТУ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам Уфимского государственного нефтяного технического университета.

За более чем 70-летнюю историю существования представители многих поколений выпускников университета стали руководителями и специалистами ведущих организаций нефтегазового комплекса Республики Башкортостан и России. В 2019 году список выпускников пополнили 4600 бакалавров, специалистов и магистров. 850 из них стали обладателями дипломов с отличием.

«Мне радостно, что сложная пора сессий, экзаменов осталась позади, но в то же время и грустно, потому то именно в этот день как никогда ясно чувствуешь, что беззаботная пора студенчества осталась позади и настала взрослая жизнь. Впереди ждет работа, построение семьи. Я уже сейчас понимаю, как сильно буду скучать по университету. Красный диплом получить, с одной стороны, было сложно, с другой стороны – главное вовремя сдавать сессию и получать хорошие оценки на экзаменах. Сегодняшним студентам желаю хорошо учиться, но не зацикливаться на одной лишь учебе: участвовать в мероприятиях, развиваться в творческом плане», – говорит выпускница магистратуры механического факультета УГНТУ Камилла Мирхайдарова .

С напутственными словами обратился к выпускникам ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин:

«Сегодня мы вручаем дипломы лучшим выпускникам 2019 года, которые своими талантами, способностями, трудолюбием доказали, что достойны носить гордые звания выпускников УГНТУ. Наш университет выпустил более ста тысяч достойных специалистов, многие из которых стояли у истоков создания и приложили много сил для развития нефтегазовой отрасли нашей страны. Я уверен, что скоро среди них мы услышим и ваши имена».

К поздравлениям присоединились и представители компаний-партнеров вуза: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов,генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Тимур Безымянников,исполняющий обязанности вице-президента по организации развитии и управления персоналом ПАО АНК «Башнефть» Эльмир Ульданов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев.

«Сегодня УГНТУ выпустил очередную порцию молодых энергичных специалистов для топливно-энергетического комплекса страны. Выпускники Уфимского нефтяного университета составляют большую часть сотрудников нашей организации. Сегодня мы как никогда нуждаемся в них. В сотрудничестве с вузом реализовано много проектов, однако совместных планов еще больше», – заявил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов .

В этот же день состоялась церемония вручения дипломов студентам, оставшимся без попечения родителей. Поздравить ребят пришли проректоры, директоры и деканы.

Выпускников от имени администрации приветствовал проректор по учебной работе Ильдус Ибрагимов.

«В вузе ведется большая работа по поддержке студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – сказал он. – Студенческая профсоюзная организация, деканаты следили за вашей учёбой, помогали вам. Но вы и сами серьёзно работали, и вот – добились успеха. Сегодня вам вручают дипломы, пять из них – красные. Не забывайте свой университет, а мы всегда будем вас поддерживать».

28 бакалавров и 5 магистров получили дипломы из рук Ильдуса Ибрагимова. Им также были вручены памятные подарки. Выпускники бакалавриата, решившие начать профессиональную карьеру, уже определились с местом работы. Остальные продолжат обучение в магистратуре.

Эта церемония давно уже стала традиционной, как по форме, так и по содержанию: к «подъёмным» от государства вуз добавляет денежную поддержку из своих внебюджетных средств.