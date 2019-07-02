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В Уфе летчики-космонавты возложили цветы к обелиску памяти Зои Космодемьянской

ОБЩЕСТВО
Фото: Фаиль Абсатаров

Фото: Фаиль Абсатаров

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина /.

В Уфе летчик-испытатель Юрий Ващук и космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, прибывшие из Москвы на открытие второго заезда в Международную аэрокосмическую школу имени Урала Султанова, приняли участие в возложении цветов к мемориалу в сквере Зои Космодемьянской в Уфе на улице Трактовой. Сквер облагородили представители Башкирского отделения Русского географического общества. Год назад в сквере был открыт мемориальный комплекс в память о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Весной нынешнего года под руководством председателя Башкирского отделения РГО Вячеслава Аброщенко в сквере были высажены сосны и ели.

«Память, история — это, наверное, самое главное, что есть у людей. Мы выросли в Советском Союзе, мы знаем о подвиге Зои Космодемьянской. И если мы хотим, чтобы наши дети росли патриотами, то нужно сделать так, чтобы они тоже знали историю нашей страны. Поэтому я благодарю организаторов этого мероприятия за то, что они столько делают для сохранения памяти о Зое Космодемьянской», — сказал Герой России летчик-испытатель Юрий Ващук.

В честь первой женщины, которой присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны, в населенных пунктах нашей страны названы улицы, парки, скверы. Её образ отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях. Есть даже астероид № 793, носящий имя «Зоя».

«Знаменательно, что это мероприятие проходит под эгидой Русского географического общества, перед которым стоит очень важная задача сохранения истории нашей страны. Будущее и Башкирии, и страны в целом, в руках подрастающего поколения, в том числе тех ребят, которые стоят сегодня здесь», — сказал космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавт-испытатель СССР, заслуженный летчик-испытатель России Урал Султанов рассказал, что видел маму Зои Космодемьянской, когда был в 1962 году в «Артеке». И очень благодарен организаторам мероприятия и лично Вячеславу Аброщенко за то, что они сохраняют память о героях Великой Отечественной войны.

«Я бы хотел обратиться к детям, которые сегодня здесь. Нелегок путь к званию героя. В следующем году будет отмечаться 70 лет Победе в Великой Отечественной войне. Это юбилейная дата. И мы сегодня уже должны думать, как мы отдадим почести людям, которые победили в войне, а потом поднимали страну, разрушенную войной», — сказал перед возложением цветов председатель Башкирского отделения РГО Вячеслав Аброщенко.

Теги: память, аэрокосмическая школа, РГО
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