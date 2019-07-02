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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии накопил 150 тысяч рублей долга по коммуналке

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Житель Башкирии накопил 150 тысяч рублей долга по коммуналке Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии судебные приставы принудительными мерами обязали жителя Стерлитамака выплатить долг по коммунальным платежам на сумму 150 тысяч рублей.

58-летний мужчина не выплачивал долг продолжительное время, застать его дома не удавалось. Тогда судебный пристав применил в отношении должника ряд принудительных мер, в том числе вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля и мотоцикла, а также направил по месту его работы постановление об обращении взыскания на заработную плату в счет погашения задолженности, сообщает Управление ФССП по РБ. Узнав об этом, мужчина сразу же оплатил долг. Кроме того, ему предстоит оплатить исполнительский сбор — 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.

Теги: долг по коммунальным платежам
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