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Как на улице Авроры в Уфе будет ограничиваться движение до 12 августа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Как на улице Авроры в Уфе будет ограничиваться движение до 12 августа Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районе Уфы МУП «Уфимские инженерные сети» с весны этого года занялись реконструкцией сети по улице Авроры. Общая протяженность участка – 160 метров. Ранее сообщалось, что реконструкция магистрального трубопровода займет полтора месяца и с 1 июля участок дороги по улице Авроры откроется для движения. Но сегодня выяснилось, что ремонт продлится до 12 августа этого года.

После обращения агентства «Башинформ» в пресс-службу мэрии Уфы по поводу изменения срока окончания работ, в МУП УИС дали разъяснения.

Так, с 13 мая по 30 июня был выполнен первый этап работ: сейчас на участке, протяженностью 90 м, ведется обратная засыпка и до 8 июля будет уложен асфальт.

Далее, с 1 июля по 12 августа, будет выполнен второй этап работ, протяженностью 70 м. Для этого с 23.00 часов 30 июня до 08.00 часов 12 августа будет закрыто движение транспорта по проезжей части улицы Авроры – от котельной №27 по ул. Менделеева, 132а до ул. Ст. Кувыкина.

«Для разгрузки дороги и минимизации неудобства жителям МУП УИС разработало схему ограничения движения, согласно которой с 18.00 часов до 09.00 часов одна полоса дороги в сторону улицы Авроры открывается для проезда транспорта. С 09.00 часов до 18.00 часов, во время проведения ремонтных работ, движение транспорта на данном участке будет закрыто. Схема ограничения движения согласована с управлением ГИБДД по Уфе», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что во время проведения летних Международных детских игр – с 10 по 13 июля — работы на данном участке выполняться не будут: вся техника будет удалена, выставлены ограждения в соответствии с требованиями безопасности и открыты две полосы движения в обе стороны.

Как сообщало агентство «Башинформ», эта транспортная магистраль ведет к нескольким медицинским учреждениям — роддому №4, перинатальному центру, Республиканской детской клинической больнице, больнице скорой медпомощи, станции переливания крови — туда постоянно курсируют автомобили медпомощи. Уже полтора месяца водители и пассажиры испытывают большие неудобства, простаивая в пробках, и, как оказалось, такая ситуация продлится до августа.

Теги: дороги, ремонт, ограничение движения
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