Фото: Олег Яровиков Исполнилось 17 лет со дня авиакатастрофы над Боденским озером Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня исполнилось ровно 17 лет со дня авиакатастрофы над Боденским озером. Страшная трагедия произошла в ночь на 2 июля 2002 года. В 01.35 по московскому времени (23.35 по местному) в воздухе столкнулись самолет Ту-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757». Погиб 71 человек, большинство из них были дети из Башкортостана — 52 одаренных школьника летели на отдых в Испанию.

На месте авиакатастрофы близ города Юберлинген установлен памятник «Die zerrissene Perlenkette» («Разорванная жемчужная нить»).

На Южном кладбище, где похоронены почти все погибшие — дети и члены экипажа, в память о погибших был открыт мемориал. При этом могилы расположены так, как погибшие находились в самолете.

Основной причиной катастрофы следствие назвало ошибку диспетчерской службы компании «Скайгайд». Диспетчер поздно обратил внимание на то, что оба воздушных судна вышли на один уровень, российскому самолету с опозданием была дана команда на снижение. В последние секунды пилоты обоих самолетов попытались предотвратить столкновение, полностью отклонив штурвалы, но это не помогло. «Ту-154» и «Боинг-757» столкнулись почти под прямым углом.

Перед судом предстали восемь сотрудников швейцарской авиадиспетчерской службы «Скайгайд», в зоне ответственности которой произошла катастрофа. Решение по обвинению сотрудников «Скайгайда» было вынесено в сентябре 2007 года.