Фото: Олег Яровиков В Уфе дольщики получили ключи на 6 месяцев раньше запланированного срока Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В квартале столицы Башкортостана, известном под брендом «Уфимский Кремль», сдача очередного дома произошла на 6 месяцев раньше нормативного срока. Это результат работы «Стройчаса» — еженедельного совещания у врио главы республики, который в ручном режиме контролирует вопросы своевременной сдачи домов и недопущения появления новых групп обманутых дольщиков.

В случае с домом литер 22, как и с рядом других объектов, Радий Хабиров поручил строительному блоку правительства республики провести работу по подключению в кратчайшие сроки к инженерным сетям, а также сократить сроки выдачи разрешительной документации. Эти совместные действия и привели к уникальному для стройкомплекса России настоящего времени результату. На этой неделе 579 семей получат ключи от своих новых квартир.

«Глава республики очень пристально относится к вопросам строительства нового жилья и неоднократно подчеркивал, как важна надёжность и устойчивость компаний на строительном рынке. Именно поэтому мы совместно с правительством Башкортостана приложили все усилия, чтобы сдать дом не просто в срок, а раньше, для того чтобы наши будущие жильцы смогли начать ремонт в самое удобное для этого время — этим летом, и переехать в свои новые квартиры как можно быстрее», — сообщил генеральный директор строительной компании «Первый Трест» Тимур Гадеев.

Участие представителей ГК «Первый Трест» в еженедельных оперативных совещаниях, проводимых Радием Хабировым, дали свой результат. Его помощь в устранении административных преград позволила ввести дом на 6 месяцев раньше срока.