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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Дуванского района Башкирии потребовала от Совета Лемазинского сельского поселения прекратить полномочия местного депутата в связи с утратой доверия. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2017 году депутат сельсовета скрыла доход от продажи дома и участка. Покупатель расплатился с ней средствами материнского капитала на сумму в 440 тысяч рублей.

Также женщина вместе с главой сельсовета способствовала незаконному выделению земли в селе Лемазы на основании подложной выписки из похозяйственной книги. В итоге бюджету был причинен имущественный ущерб на 400 тысяч рублей.

Ранее по материалам прокурорской проверки по данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

Эти нарушения стали основанием для внесения прокуратурой представления в адрес Совета сельского поселения с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

В итоге депутата лишили полномочий в связи с утратой доверия.

Теги: депутат, прокуратура РБ, злоупотребление полномочиями
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