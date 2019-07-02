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2 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе красные дипломы получили более пятисот выпускников авиационного университета

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

Фото: УГАТУ

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Дипломы с отличием вручили более чем пятистам выпускникам Уфимского государственного авиационного технического университета. Торжественная церемония вручения дипломов отличникам и активистам общественной, культурно-творческой и спортивной жизни состоялась в УГАТУ. В этом году обучение в университете завершают около трех тысяч человек. Рекордсменом по количеству отличников (187 человек) стал факультет информатики и робототехники.

Ректор УГАТУ Николай Криони поздравил выпускников и пожелал доброго пути:

«Позади у вас интересная, веселая и яркая студенческая жизнь. В стенах нашего университета вы получили современное техническое образование, отличные знания, у вас сформированы необходимые компетенции, широкий кругозор, что позволит вам чувствовать себя свободно и уверенно в любой профессиональной среде. Мы гордимся вами и помните, что двери вуза всегда открыты для вас!»

5 июля в 10.00 дипломы и предписания о распределении в воинские части получат молодые лейтенанты — выпускники Учебного военного центра УГАТУ. В 14 часов пройдет праздничная церемония присвоения воинских званий выпускникам, прошедшим обучение по программам подготовки солдат и офицеров запаса.

Теги: угату
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