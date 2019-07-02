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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ОНФ призывает сообщать о случаях незаконной установки камер на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ОНФ призывает сообщать о случаях незаконной установки камер на дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Установка камер должна соответствовать определенным условиям дорожного участка, а предупреждать об их наличии должны специальные знаки. Если данное условие не соблюдается, то активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призывают граждан сообщать об этом в мобильном приложении ОНФ «Убитые дороги». Народный фронт готов направлять полученную информацию в прокуратуру, заявил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. Он призвал граждан обратить внимание на нарушения при установке камер на дорогах.

«Дислокация камер утверждается определенными правилами для того, чтобы повысить безопасность конкретного участка. Поэтому они не должны появляться хаотично, как грибы», — сказал Васильев.
Активисты ОНФ проведут мониторинг на предмет подобных несоответствий, когда есть камера, но нет предупреждающего знака или, когда установка камер не требуется по закону, но они есть.
«Мы будем собирать эту информацию и направлять ее в прокуратуру, чтобы участки контроля были приведены в соответствие с требованиями законодательства», — подчеркнул Александр Васильев.
Он отметил, что соблюдать скоростной режим нужно, однако камеры не должны быть средством зарабатывания денег:
«Это должно быть средством обеспечения безопасности дорожного движения. Так, если на дорожном участке нормальная ситуация с безопасностью и машины всегда ездили со скоростью 60 км/ч, но вдруг появился знак с требованием двигаться со скоростью 40 км/ч, то это наводит на подозрения о желании местных властей заработать денег в бюджет на штрафах. А это уже нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность. Установка камер должна соответствовать обстановке на дороге и быть утверждена начальником Госавтоинспекции региона», — пояснил Васильев.

Общественники призывают жителей Башкортостана сообщать о случаях незаконной установки камер на дорогах на адрес электронной почты 02region@onf.ru. Необходимо прикрепить фотографию видеоустановки с привязкой к местности.

Теги: ОНФ, камеры на дорогах
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