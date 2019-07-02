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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии поддержат «стобалльников» и призеров олимпиад

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии поддержат «стобалльников» и призеров олимпиад Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии поддержат призеров олимпиад и выпускников, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов.

«Каждому из 109 «высокобалльников» 2019 года в УГНТУ подготовили сертификат, который позволит получать повышенную стипендию, а те, кто поступают в вузы по результатам олимпиад, будут получать стипендию в 30 тысяч рублей в первое полугодие обучения. Такие же мотивационные программы приняты во всех башкирских вузах», — доложил председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По данным на 2 июля, в приемные комиссии вузов подали заявления 14 тысяч 500 выпускников. Документы будут приниматься до 26 июля. Всего в 2019 году из школ выпустились более 20 тысяч человек.

Теги: образование
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