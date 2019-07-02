Фото: Олег Яровиков В Уфе с вводом карты «Алга» несколько перевозчиков повысили цены на проезд Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

1 июля Башкирия перешла на Единую транспортную карту (ЕТК) «Алга». Однако сделали это не все. По информации городской администрации, «ослушалась» частная компания «Уфа-Лайн», которая обслуживает порядка 10 маршрутов в столице Башкирии.

«Сегодня более двух тысяч терминалов установлены для оплаты проезда. Практически все перевозчики выразили готовность принимать карту «Алга», с одним из них сегодня договоренность по этому поводу будет достигнута», — уточнил на оперативном совещании в правительстве республики глава регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Агентство «Башинформ» связалось с представителями компании «Уфа-Лайн». Частный перевозчик заявил, что по сути ни одна транспортная компания в Уфе не перешла на ЕТК.

«Вы посмотрите по сведениям федеральной налоговой службы. Чеки по карте «Алга» там не проходят», — ответила бухгалтер компании.

По словам Тимура Мухаметьянова, в столице также зафиксирован рост цен на проезд (с 20 до 25 рублей и с 25 до 30 рублей).

«Этот вопрос мы держим на контроле и сегодня планируем его решить, — отрапортовал глава ведомства. – В Уфе более 40 маршрутов перевозки осуществляют по нерегулируемым тарифам и перевозчик имеет право устанавливать ту стоимость проезда, которую захочет. Вместе с тем, изначально с перевозчиками мы обуславливались, что ценовая политика не меняется и в случае оплаты проезда по ЕТК услуга должна быть дешевле».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что республика перешла на карту «Алга» с целью раскрытия миллиардных доходов и налоговых вычетов в бюджет региона.

«Я напоминаю, что переход на оплату через терминал – это требование федерального закона, — сказал руководитель республики. – Я сегодня вечером жду доклада о том, что этого [перевозчиков, которые отказываются переходить на ЕТК] больше нет».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что «транспортная реформа» в республике стартовала с начала ноября 2018 года.