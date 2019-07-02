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2 июля Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «С главой Октябрьского района Уфы больше работать не буду»

ОБЩЕСТВО
Фото: ufa.kp.ru

Радий Хабиров: «С главой Октябрьского района Уфы больше работать не буду» Фото: ufa.kp.ru

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров отказался работать с главой администрации Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 2 июля.

Руководитель Башкирии в прошедшие выходные лично убедился в том, что дворы Октябрьского района находятся в ненадлежащем состоянии.

«В субботу прошелся по любимому мною Октябрьскому району Уфы, — сказал Радий Хабиров и попросил вывести на экраны главу района Роберта Ахунова, а затем обратился к мэру столицы. — Ульфат Мансурович, я один раз вам говорил, два раза говорил, это ваше решение, только я с Робертом Забировичем больше работать не буду. Вы сколько угодно работайте, ладно? Я бы, Ульфат Мансурович, на вашем месте собрал вашу команду мечты, загрузил в автобус и повез в Учалы, Ишимбай и посмотрел бы, как там порядок наводят. Ишимбай с его копеечными деньгами, я проехал. Все выстрижено, все бордюры побелены. В Учалах, по-моему, уже мусор невозможно найти. Я один раз предупреждение сделал, второй раз поехал в Сипайлово. Вы там ходите в Сипайлово сами? Везде валяется строительный мусор, бурьян по пояс».

Врио главы Башкирии дал мэрии месяц на устранение всех выявленных нарушений по благоустройству района.

«Через месяц я туда приеду и лично буду смотреть. Чтобы за месяц убрали все это безобразие, которое там есть. Чтобы бурьяна там не было, везде валяется строительный мусор, крупногабаритный мусор, грязь везде, машины где попало стоят. Комплексно занимайтесь этим. Я каждый район проеду, наведу порядок сам. Поскольку я не работаю с руководителем Октябрьского района, дайте поручение – в правительственных учреждениях ему делать нечего», — сказал Радий Хабиров.

Теги: Радий Хабиров, благоустройство
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