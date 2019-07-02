Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: О страховании жилья от ЧС, переходе на безнал и дерзком угоне Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на стыке трех городов появится особая экономическая зона. Предложение о ее создании поддержал Дмитрий Медведев.

ОЭЗ быть! ТАСС, РИА Новости и другие федеральные СМИ информировали, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.В понедельник Медведев встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Он рассказал премьеру о планах по созданию такой зоны, попросив поддержки Медведева, говорится в сообщении. По словам Хабирова, «зону планируется создать в районе Ишимбая, на стыке трех городов с общим количеством населения порядка 500 тысяч человек — это промышленный и газохимический центр республики». Формирование зоны даст толчок к развитию региона, подчеркнул Хабиров. «При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, прежде всего, нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, и, конечно, возникал социальный эффект: я имею в виду, росла зарплата, появлялись социальные объекты. Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно», — сказал Медведев. В ходе встречи также обсуждались другие вопросы социально-экономического развития Башкирии.

После скандала на «Голосе». «Первый канал решил обновить систему голосования шоу «Голос» после недавнего скандала с финальным голосованием в программе «Голос.Дети», — пишет деловая газета «Взгляд» и уточняет, что «усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу». В издании напомнили, что «в окончательном отчете компании Group-IB аналитики указали на аномалии при голосовании. Больше всего накруток за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было зафиксировано в Башкирии, Курске и Ульяновской области. После чего Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети», а затем объявил победителями всех финалистов». Отмечается, что «отчет с анализом голосования финала шоу «Голос. Дети», опубликованный Group-IB, будет учтен при усовершенствовании голосования».

Страхование жилья и уязвимые регионы для рисков ЧС. «Распространённость страхования жилья в России остаётся крайне низкой даже в тех регионах, которые традиционно страдают от паводков и лесных пожаров». Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, передаёт ИА REGNUM. Исключением является только Москва, где показатель страхования жилья стремится к 50%, «доля данного вида страхования в среднем по стране не превышает 8%», подчеркнул Юргенс. Эксперт привёл статистику по регионам со сложной паводковой ситуацией. Согласно им, «в Вологодской области доля застрахованного жилья составляет 7,4%, в Кировской — 6,7%, в Архангельской — 5,1%, в Удмуртии — 5,9%, Башкирии — 3,9%, Омской области — 3,0%, Тюменской — 3,6%, Свердловской — 3,7% и в Костромской — 6,1%». До одного процента не дотягивают Алтай, Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Еврейская автономная область и Тува. Наконец, уровень проникновения страхования жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4%, отмечается в сообщении. «С 4 августа в России начинает действовать законодательство о страховании жилья от ЧС. Согласно закону, в квитанциях ЖКХ появится строка о добровольном страховании недвижимости от ЧС», — рассказали в издании.

Перешли на безнал. «В Уфе на всех видах общественного транспорта начала действовать система безналичной оплаты проезда. Причем и у государственного перевозчика "Башавтотранс", и у частных», — передает ОТР. В сообщении говорится, что «оплачивать проезд можно любой банковской картой, а также специальной транспортной картой. По ней получается даже дешевле – 20 рублей вместо 25», рассказали на телеканале, отметив при этом, что «такая льгота при поездках на частных автобусах не действует». «Наличный расчет при проезде по Уфе также остается, — говорится в сюжете. — Как и транспортная карта «Башавтотранса». Кроме того, пенсионеры могут пользоваться единой картой на месяц без лимита поездок на всем транспорте».

Дерзкий угон в скандально известном «Рольфе». «Лента.ру» сообщила, что «охранник «Рольф Северо-Запад» угнал из автосалона Porsche Cayenne, чтобы помириться с супругой». Сотрудник Владимир Моисеенко поссорился с женой и решил приехать на родину в башкирский Мелеуз, чтобы восстановить отношения. «Для этого он выбрал автомобиль 2004 года выпуска, и сдав смену, забрал ключи и отправился в путь», — сообщает издание подробности этого инцидента. Уточняется, что на полпути он «решил вернуться и сдался полиции».

«27 июня в офисы компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли с обысками. По итогам следственных действий возбуждено уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей «Рольфа». Они подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей», — рассказали на «Ленте.ру».

Кого Евсеев взял на сбор. «Матч ТВ» передает, что 1 июля «Уфа» отправилась в Австрию, где пройдет второй сбор команды Вадима Евсеева в местечке Майрхофен. Сообщается, что «тренерский штаб взял на сбор 27 футболистов, включая новичков команды Андрея Козлова, Николая Гиоргобиани, Тургая Мохбалиева, Александра Трошечкина и Даниила Фомина». Сбор продлится до 9 июля, а «Уфа» сыграет три товарищеских матча, уточнили на спортканале.

«НАШЕ Радио» в Уфе. «Почти за две недели до фестиваля «НАШЕСТВИЕ» НАШЕ Радио начало вещание в Уфе. С 1 июля слушатели из столицы Республики Башкортостан могут настраивать свои приемники на частоту 102,5 FM, информировала «Национальная служба новостей». В издании говорится, что теперь «уфимчане (!) будут слушать любимую музыку в любое время суток, радоваться вместе с НАШИми ведущими, участвовать в розыгрышах и получать призы от «НАШЕго Радио». Как пояснили в НСН, «НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени». Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «НАШЕСТВИЕ».