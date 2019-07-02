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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия в федеральных СМИ: О страховании жилья от ЧС, переходе на безнал и дерзком угоне

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия в федеральных СМИ: О страховании жилья от ЧС, переходе на безнал и дерзком угоне Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на стыке трех городов появится особая экономическая зона. Предложение о ее создании поддержал Дмитрий Медведев.

ОЭЗ быть! ТАСС, РИА Новости и другие федеральные СМИ информировали, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.В понедельник Медведев встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Он рассказал премьеру о планах по созданию такой зоны, попросив поддержки Медведева, говорится в сообщении. По словам Хабирова, «зону планируется создать в районе Ишимбая, на стыке трех городов с общим количеством населения порядка 500 тысяч человек — это промышленный и газохимический центр республики». Формирование зоны даст толчок к развитию региона, подчеркнул Хабиров. «При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, прежде всего, нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, и, конечно, возникал социальный эффект: я имею в виду, росла зарплата, появлялись социальные объекты. Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно», — сказал Медведев. В ходе встречи также обсуждались другие вопросы социально-экономического развития Башкирии.

После скандала на «Голосе». «Первый канал решил обновить систему голосования шоу «Голос» после недавнего скандала с финальным голосованием в программе «Голос.Дети», — пишет деловая газета «Взгляд» и уточняет, что «усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу». В издании напомнили, что «в окончательном отчете компании Group-IB аналитики указали на аномалии при голосовании. Больше всего накруток за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было зафиксировано в Башкирии, Курске и Ульяновской области. После чего Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети», а затем объявил победителями всех финалистов». Отмечается, что «отчет с анализом голосования финала шоу «Голос. Дети», опубликованный Group-IB, будет учтен при усовершенствовании голосования».

Страхование жилья и уязвимые регионы для рисков ЧС. «Распространённость страхования жилья в России остаётся крайне низкой даже в тех регионах, которые традиционно страдают от паводков и лесных пожаров». Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, передаёт ИА REGNUM. Исключением является только Москва, где показатель страхования жилья стремится к 50%, «доля данного вида страхования в среднем по стране не превышает 8%», подчеркнул Юргенс. Эксперт привёл статистику по регионам со сложной паводковой ситуацией. Согласно им, «в Вологодской области доля застрахованного жилья составляет 7,4%, в Кировской — 6,7%, в Архангельской — 5,1%, в Удмуртии — 5,9%, Башкирии — 3,9%, Омской области — 3,0%, Тюменской — 3,6%, Свердловской — 3,7% и в Костромской — 6,1%». До одного процента не дотягивают Алтай, Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Еврейская автономная область и Тува. Наконец, уровень проникновения страхования жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4%, отмечается в сообщении. «С 4 августа в России начинает действовать законодательство о страховании жилья от ЧС. Согласно закону, в квитанциях ЖКХ появится строка о добровольном страховании недвижимости от ЧС», — рассказали в издании.

Перешли на безнал. «В Уфе на всех видах общественного транспорта начала действовать система безналичной оплаты проезда. Причем и у государственного перевозчика "Башавтотранс", и у частных», — передает ОТР. В сообщении говорится, что «оплачивать проезд можно любой банковской картой, а также специальной транспортной картой. По ней получается даже дешевле – 20 рублей вместо 25», рассказали на телеканале, отметив при этом, что «такая льгота при поездках на частных автобусах не действует». «Наличный расчет при проезде по Уфе также остается, — говорится в сюжете. — Как и транспортная карта «Башавтотранса». Кроме того, пенсионеры могут пользоваться единой картой на месяц без лимита поездок на всем транспорте».

Дерзкий угон в скандально известном «Рольфе». «Лента.ру» сообщила, что «охранник «Рольф Северо-Запад» угнал из автосалона Porsche Cayenne, чтобы помириться с супругой». Сотрудник Владимир Моисеенко поссорился с женой и решил приехать на родину в башкирский Мелеуз, чтобы восстановить отношения. «Для этого он выбрал автомобиль 2004 года выпуска, и сдав смену, забрал ключи и отправился в путь», — сообщает издание подробности этого инцидента. Уточняется, что на полпути он «решил вернуться и сдался полиции».

«27 июня в офисы компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли с обысками. По итогам следственных действий возбуждено уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей «Рольфа». Они подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей», — рассказали на «Ленте.ру».

Кого Евсеев взял на сбор. «Матч ТВ» передает, что 1 июля «Уфа» отправилась в Австрию, где пройдет второй сбор команды Вадима Евсеева в местечке Майрхофен. Сообщается, что «тренерский штаб взял на сбор 27 футболистов, включая новичков команды Андрея Козлова, Николая Гиоргобиани, Тургая Мохбалиева, Александра Трошечкина и Даниила Фомина». Сбор продлится до 9 июля, а «Уфа» сыграет три товарищеских матча, уточнили на спортканале.

«НАШЕ Радио» в Уфе. «Почти за две недели до фестиваля «НАШЕСТВИЕ» НАШЕ Радио начало вещание в Уфе. С 1 июля слушатели из столицы Республики Башкортостан могут настраивать свои приемники на частоту 102,5 FM, информировала «Национальная служба новостей». В издании говорится, что теперь «уфимчане (!) будут слушать любимую музыку в любое время суток, радоваться вместе с НАШИми ведущими, участвовать в розыгрышах и получать призы от «НАШЕго Радио». Как пояснили в НСН, «НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени». Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

Теги: СМИ, Радий Хабиров, Дмитрий Медведев, ОЭЗ, Ишимбай, Голос. Дети, страхование, Алга, угон, ФК Уфа, радио
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