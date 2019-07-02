Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Термокружка с российским гербом стала хитом продаж в Китае Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Термокружка с российским гербом стала хитом продаж в Китае. Это реплика той самой фарфоровой белой термокружки, которой регулярно пользуется президент России Владимир Путин. Продажи выросли сразу после прошедшего в Осаке саммита G-20, сообщает «Российская газета» со ссылкой на китайское издание Global Times.

На приведенном изданием скриншоте видно, что реплику термокружки предлагает сразу несколько продавцов по разным ценам. Кроме того, на них открыт «предзаказ» и до покупателя они дойдут не ранее чем через две недели. Цены на кружки разнятся довольно заметно — от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Корреспонденты Global Times выяснили у торговцев, что «термокружка Путина» вызвала серьезный интерес у покупателей. Один из продавцов заявил, что получил уже более 100 заказов на нее.