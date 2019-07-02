Фото: Олег Яровиков Уроженка Башкирии создала группу знакомств для инвалидов Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уроженка Башкортостана Гюльнур Буракаева создала группу знакомств для инвалидов.

«Среди инвалидов проблема одиночества стоит очень остро. Они не могут свободно передвигаться, да и знакомиться им сложно, социализации практически нет. По возможности, я сама вывожу их в общество, на какие-нибудь мероприятия» – рассказывает Гюльнур.

По ее словам, идея создать группу для знакомств возникла случайно. Она сама – инвалид третьей группы, перенесла девять операций. По специальности режиссер, но из-за проблем со здоровьем не работает.

«Мне просто захотелось познакомить своих друзей с кем-нибудь, чтобы они создали пару или семью. Я прекрасно понимаю, что это такое, когда не можешь выйти из дома и элементарно двигаться без посторонней помощи», — говорит Гюльнур.

Постепенно о группе стали узнавать в интернете, и география подписчиков увеличилась. Сейчас в группе участники не только из России, но и из Белоруссии, Украины и Эстонии.

В сообществе участники знакомятся сами, общаются, обсуждают события. За время со дня открытия группы уже образовалось несколько пар, есть надежда, что скоро появятся и полноценные семьи.

Гюльнур считает, что все трудности преодолимы, было бы желание. По ее наблюдениям, пары, в которых оба партнера имеют проблемы со здоровьем, справляются с трудными жизненными ситуациями.