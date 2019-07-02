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В Башкирии на берегу реки Белой откроют памятник Василию Чапаеву

ОБЩЕСТВО
Фото: РВИО в РБ

В Башкирии на берегу реки Белой откроют памятник Василию Чапаеву Фото: РВИО в РБ

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Реконструкторы из 12 регионов России соберутся в Башкирии на шестой военно-исторический фестиваль «Гроза над Белой», посвященный 100-летию Уфимской операции в годы Гражданской войны. Мероприятие пройдет с 6 по 7 июля в селе Красный Яр Уфимского района.

На протяжении двух дней реконструкторы воссоздадут события начала ХХ века, в ходе которых Красная Армия перешла в наступление на Уфу. Для гостей фестиваля будут организованы передвижные выставки музеев Уфы, интерактивные площадки исторических клубов, танцевальные мастер-классы от студии исторического танца, занятия по штыковому бою, экскурсии в Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии.

В день фестиваля состоится открытие памятника Василию Ивановичу Чапаеву на берегу реки Белой.

Военно-исторический фестиваль «Гроза над Белой» – единственный фестиваль, посвященный трагическим событиям Гражданской войны в России. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно, именно здесь, 100 лет назад, 25-я стрелковая дивизия под командованием Василия Чапаева пересекла реку Белую и двинулась на взятие города Уфы.

Организаторы фестиваля: Российское военно-историческое общество, сельское поселение Красноярский сельсовет Уфамского района, военно-исторический клуб «Рейд» Уфы, ООД «Клубы исторической реконструкции России» РБ, Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», Национальный музей РБ, Республиканский музей Боевой Славы.

Впервые фестиваль «Гроза над Белой» прошел в 2004 году. До 2009 года он был ежегодным. В 2019 году фестиваль вновь напомнит жителям республики о тех трагических моментах нашей истории, чтобы память о павших солдатах не была забыта, сообщили организаторы.

Теги: память, военно-исторический фестиваль, Чапаев
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