Федеральный суд США перевел уроженку Уфы в колонию строгого режима «Данбери»

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Россиянку, уроженку Уфы Богдану Осипову федеральный суд США перевел в другое исправительное учреждение, где она будет отбывать основной срок за похищение собственных детей. Многодетная мама (у Богданы трое детей) покинула тюрьму Левенворса в штате Канзас и в скором времени окажется в стенах колонии строгого режима «Данбери» в штате Коннектикут.

Как сообщает ТАСС, Осипова переехала в Америку 15 лет назад, вышла замуж за американца и получила второе гражданство. От военного Брайна Мобли Богдана родила двоих детей, но позднее развелась с ним. Будучи беременной, в 2014 году уфимка взяла годовалую дочь и уехала в Россию, где и родила вторую девочку. Однако опекунство над детьми через суд получил Мобли. Когда россиянка в 2017 году вернулась в США, ее арестовали и предъявили обвинение в похищении детей.

Во время судебного следствия Осипова согласилась вернуть младших дочек в Америку. Но российский суд разрешение на их вывоз за границу не дал. Сейчас дети уроженки Уфы находятся у родной тети осужденной.

Справка

«Данбери» — федеральная тюрьма США строгого режима, где отбывают наказание тысячи осужденных. Сегодня там находится российский летчик Константин Ярошенко, получивший срок за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков.