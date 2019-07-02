Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.05 ↓

EUR 71.39 ↑

2 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Федеральный суд США перевел уроженку Уфы в колонию строгого режима «Данбери»

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Россиянку, уроженку Уфы Богдану Осипову федеральный суд США перевел в другое исправительное учреждение, где она будет отбывать основной срок за похищение собственных детей. Многодетная мама (у Богданы трое детей) покинула тюрьму Левенворса в штате Канзас и в скором времени окажется в стенах колонии строгого режима «Данбери» в штате Коннектикут.

Как сообщает ТАСС, Осипова переехала в Америку 15 лет назад, вышла замуж за американца и получила второе гражданство. От военного Брайна Мобли Богдана родила двоих детей, но позднее развелась с ним. Будучи беременной, в 2014 году уфимка взяла годовалую дочь и уехала в Россию, где и родила вторую девочку. Однако опекунство над детьми через суд получил Мобли. Когда россиянка в 2017 году вернулась в США, ее арестовали и предъявили обвинение в похищении детей.

Во время судебного следствия Осипова согласилась вернуть младших дочек в Америку. Но российский суд разрешение на их вывоз за границу не дал. Сейчас дети уроженки Уфы находятся у родной тети осужденной.

Справка

«Данбери» — федеральная тюрьма США строгого режима, где отбывают наказание тысячи осужденных. Сегодня там находится российский летчик Константин Ярошенко, получивший срок за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков.

Теги: Богдана Осипова, США, похищение детей, Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В греческом отеле найдено тело 30-летней жительницы Уфы
В греческом отеле в Афинах 25 июня было найдено бездыханное тело жительницы Уфы Альмиры З. Как сообщается в соцсетях, информация о гибели дошла до ее др
Россияне стали больше тратить на выплаты по кредитам и налогам
В 2018 году платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения выросли на 12,2 процента. Об этом сообщает РБК с
Семейная пара из Башкирии спасла в Турции 5-летнего ребенка из Германии
В Турции отдыхавшая семейная пара из Башкирии спасла от гибели пятилетнего мальчика, который тонул в бассейне. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что инциден
В Башкирии звери загрызли десятки кур и уток
В Белебеевском районе Башкортостана звери загрызли домашнюю птицу. О случившемся рассказала местная жительница в видеозаписи, которая появилась в соцсет
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть