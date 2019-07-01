На экспериментальной станции в Ишимбайском районе выводят пчел башкирской породы

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Ишимбайском районе Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии создал научно-экспериментальную станцию (НЭС) по пчеловодству. В нее вошли селекционный центр по разведению пчел башкирской породы с изолированным случным пунктом.

С февраля по апрель текущего года научными сотрудниками учреждения были проведены экспедиционные исследования Ишимбайского района с целью выявления на его территории наиболее подходящего места для размещения изолированного случного пункта по разведению башкирской пчелы в чистоте, сообщили в БНИЦ. Оптимальным месторасположением для объекта выбрали территорию на берегу реки Урюк, у лесного массива деревни Кабясово Кулгунинского сельсовета. В районе деревни Калу-Айры выявили материнскую пчелиную семью, от которой с применением французского оборудования вывели племенных пчелиных маток башкирской породы. Эти матки использованы на случном пункте для спаривания с трутнями, выведенными в отцовских семьях, которые приобретены также на территории Ишимбайского района.

Сегодня территория случного пункта ограждена, на пасеке установлены 500 ульев, из которых 400 уже заселены пчелиными семьями.