Фото: Башнефть Власти и общественность Башкирии обсудили пути дальнейшего сотрудничества с «Башнефтью» Фото: Башнефть

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»,Камиль Хасанов/.

В конференц-зале «Нарыс-Тау» гостиничного комплекса «Башкирия» состоялся круглый стол «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «Роснефть» и Республики Башкортостан по итогам 2018 года». Представители государственной и муниципальной власти, бизнеса, науки, общественных организаций встретились с топ-менеджментом ПАО АНК «Башнефть» (входит в структуру ПАО «НК «Роснефть»), чтобы обсудить результаты финансово-экономической и производственной деятельности компании, итоги взаимодействия по вопросам социального партнерства и ряд других тем.

«Роснефть» ежегодно проводит такие встречи во всех регионах присутствия основных дочерних обществ. В Башкортостане подобный диалог играет особую роль: «Башнефть» на четверть формирует бюджет республики, реализует социальные и благотворительные программы, поэтому важность таких встреч сложно переоценить. Это подчеркнул и первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Ринат Баширов: «Башнефть» для нас – столп экономики, компания приносит республике 25% доходной части бюджета. Спасибо за то, что к каждому нашему предложению руководство компании относится серьезно и оперативно, за огромную благотворительную программу «Башнефти», которая позволяет нам решать многие социальные вопросы». Особо представитель администрации Главы Башкирии отметил вклад «Башнефти» в решение экологических проблем: «Вы знаете, как серьезно наши граждане относятся к экологической безопасности. Это основа того, что в республике будет спокойная обстановка. Нас очень радует, что «Башнефть» ведет бизнес в соответствии с мировыми стандартами, когда и экологическая безопасность, и социальная ответственность играют не меньшую роль, чем вопросы экономики».

На круглом столе компания подвела итоги предыдущего года. «Историческим рекордом» назвал итоги прошлого года Ирек Бадертдинов – исполняющий обязанности Вице-президента по экономике и финансам — Главного финансового директора «Башнефти». «В составе «Роснефти» компания демонстрирует позитивную динамику по всем ключевым показателям, добившись по итогам прошлого года сильных и впечатляющих результатов, – заявил он. – Основной источник роста – долгосрочный эффект от вхождения в «Роснефть», кооперация производственных площадок, доступ предприятий «Башнефти» к современным технологиям. Выручка увеличилась на 28% до 860 млрд рублей, операционная прибыль – на 16% до 176 млрд рублей, чистая прибыль – до 97 млрд рублей, налоговые и таможенные отчисления – до 372 млрд рублей».

В прошлом году «Башнефть» порадовала несколькими новостями: начался промышленный выпуск бензина «Евро-6», запущена установка по производству кумола на «Уфаоргсинтезе» и новые биологические очистные сооружения на нефтеперерабатывающем комплексе. В мае этого года запущен в промышленную эксплуатацию проект «Цифровое месторождения» на базе Илишевского месторождения в Башкирии.

и.о. Вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом «Башнефти» Эльмир Ульданов

Кроме производственных вопросов, много внимания уделили темам кадровой политики компании. «Мы ввели корпоративную систему подготовки персонала школа-вуз-предприятие, – рассказал– Уже со школьной скамьи мы ориентируем молодежь на работу в наших предприятиях. Так, например, на базе уфимского лицея № 62 мы открыли первый «Роснефть-класс» в республике. В этом году планируем открыть еще два – в Уфе и Октябрьском. Активное сотрудничество ведется с вузами и ссузами».

На три ключевых вуза – УГНТУ, УГАТУ и БГУ приходится десять кафедр и одна именная лаборатория «Башнефти», которые готовят для компании высококлассных специалистов. Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин поблагодарил компанию «Роснефть» за «самый масштабный проект в истории республики – создание научно-образовательного центра УГНТУ»: «Это будет центр не только нефтяного университета, здесь будет проходить подготовку специалисты для промышленности республики вообще, в первую очередь – для компании «Башнефть».

Другой важной темой встречи было обсуждение вопросов участия предприятий Башкирии в закупках товаров и услуг «Башнефти». В компании подчеркнули заинтересованность сотрудничества с башкирскими предприятиями. Так, по словам вице-президента «Башнефти» по снабжению Михаила Слепченко, компания делает ставку на отечественных производителей, расширение инновационных инструментов.

Действительно, в республике представлен очень большой пул предприятий, в услугах которых заинтересована компания, есть реальное поле для расширения участия башкирских подрядчиков в закупках «Башнефти». Это, безусловно, благоприятно скажется на экономике региона.

Подытожил встречу доктор экономических наук Рустем Ахунов, который выступил в качестве модератора круглого стола. Он выделил несколько ключевых вопросов, которые можно обсуждать в более узком рабочем формате и отметил, пожалуй, главный результат прошедшего мероприятие – все стороны готовы к конструктивному диалогу и выработке конкретных решений. Это значит, что дальнейшая работа по итогам круглого стола будет строится в партнёрском русле на благо всех участников встречи.