Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Что не так с делом об изнасиловании в Уфе, о любителях колбасы Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии построят мемориальный комплекс «Камень родов».

«Ырыуҙар ташы» — «Камень родов» появится в Ишимбайском районе республики у подножия шихана Торатау, сообщает новостной сайт News-Life и уточняет, что «здесь в рамках V Всемирного курултая башкир состоялся фольклорный праздник, на котором присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с врио главы Башкирии Радием Хабировым и участниками форума они осмотрели выставку изделий декоративно-прикладного искусства, посетили спортивные соревнования. Вечером гости мероприятия увидели концерт с участием известных артистов республики и лазерное шоу», информировало издание. «Радий Хабиров рассказал, что это его родная земля. «Я сделаю всё для того, чтобы мы жили дружно, богато и счастливо», – подчеркнул он», говорится на сайте News-Life.

На Сабантуе под Питером. В этот же день, 29 июня, около 100 тыс. жителей и гостей Ленинградской области участвовали в ежегодном татаро-башкирском национальном празднике «Сабантуй-2019», который прошел в деревне Энколово, передает ТАСС. «Татаро-башкирский праздник "Сабантуй" отмечается издавна, он прижился, и мы его уже не считаем праздником отдельных народов, мы считаем его праздником всей Ленинградской области», — сказал на открытии губернатор этой области Александр Дрозденко. Сообщается, что на «Сабантуе» выступали творческие коллективы Башкортостана и Татарстана, проводился турнир по национальной борьбе «Курэш». Проходили народные игры: подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, аттракцион «достань монету из кефира». Также на празднике можно было посетить татарскую и башкирскую этно-фольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел, попробовать национальные блюда: чак-чак, колбасу из конины и многие другие угощения. Как отмечается, история праздника в Ленобласти насчитывает более 100 лет, впервые он был проведен в Юсуповском саду Санкт-Петербурга.

Эксперты оценили реальный рост тарифов на ЖКУ. РИА Новости передает, что в десяти городах-миллионниках России реальный рост тарифов на ЖКУ во втором полугодии 2019 года превышает установленные государством пределы. Это следует из анализа Института проблем естественных монополий, с которым ознакомилось агентство. Так, фактический рост тарифов ЖКУ в Красноярске составляет 8,3%, Волгограде — 7,6%, Ростове-на-Дону — 8,8%, Екатеринбурге — 8,6%, Омске — 9%, Воронеже — 8,8%, Самаре — 5,7%, Челябинске — 5,4%, Казани — 5,7%, Новосибирске — 5,2%. При этом в остальных пяти крупнейших городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми – подобного превышения не фиксируется. В этом году тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС, добавили в РИА Новости.

Башкирия в Топ-10 самых популярных у иностранцев регионов, пишут «Известия». Картографический сервис Maps.me проанализировал интерес иностранцев к российским туристическим направлениям и выяснил, что по итогам весны 2019 года самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Далее идут Адыгея и Ростовская область. На шестой и седьмой строчках расположились Свердловская область и Татарстан. Смоленская область на восьмом месте. Замыкают топ-10 самых популярных регионов Воронежская область и Башкирия, говорится в сообщении.

Кредитная история. Специалисты Национального бюро кредитных историй зафиксировали снижение числа выданных потребительских кредитов на 3,3% по сравнению с показателем 2018 года. Так, в мае текущего года их количество составило 1,4 млн договоров. В мае прошлого года число выданных потребкредитов составляло 1,45 млн единиц, уточняют «Новые Известия». При этом больше всего потребительских кредитов получили жители Москвы (65,7 тысячи единиц), Подмосковья (59,8 тысячи единиц), Краснодарского края (52,9 тысячи единиц), Башкирии (49,4 тысячи единиц), Татарстана (47,5 тысячи единиц). Как полагают в НБКИ, снижение числа выданных потребкредитов связано с возможными рисками со стороны банков на фоне действия ЦБ РФ. Банки тщательнее отбирают кандидатов на получение кредита, отметили в газете.

О пожаре в «Шульган-Таше». В Башкирском госприродзаповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировали лесной пожар. Его площадь составляет 0,5 га, передает «RT», уточнив при этом, что «пожар уже потушен. К работам были привлечены 12 человек и четыре единицы спецтехники». «Всего количество лесных пожаров в республике с начала сезона достигло 134. Пострадало 1692 га», — добавили на телеканале.

Что не так с делом об изнасиловании в Уфе, выясняла «Газета.ру». «Башкирские следователи поставили точку в расследовании дела о групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы, — информирует издание. — Собранные доказательства причастности к преступлению бывших начальников разных отделов МВД — по Уфимскому району и Кармаскалинскому району — являются достаточными для передачи дела в суд». Отмечается, что в итоге экс-полицейские предстанут перед судом по статьям «Изнасилование, совершенное группой лиц» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Однако, по словам экспертов, «процесс передачи дела в суд может затянуться на полгода». При этом «затянуться на разумные или неразумные сроки может и сам процесс, — говорится в издании. — Располагающим для этого обстоятельством является тот факт, что обвиняемые по-прежнему не признали свою вину». Ранее всем троим экс-полицейским, подозреваемым в изнасиловании дознавательницы, Верховный суд РБ изменил меру пресечения на домашний арест. До этого почти полгода они содержались в СИЗО, напомнили в «Газете.ру».

В Башкирии сотрудника колонии осудили за убийство заключенного. Тем временем «Калининский горсуд Уфы приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима сотрудника башкирской исправительной колонии №4 Рафката Тазетдинова за смерть заключенного Сергея Лазько». Об этом написала «Новая газета» со ссылкой на сообщение правозащитницы Альмиры Жуковой. «Тазетдинова признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Как пишет издание, «Лазько был осужден за кражу и в 2012 году должен был освободиться из колонии в городе Салават-6. В июле 2012 года его и еще несколько человек перевели в ШИЗО за нарушение режима. Заключенные пожаловались в республиканский ОНК на избиения в изоляторе». Как выяснилось, «Лазько умер от полученных травм». А в заключении экспертов было написано, что «он умер из-за сердечной недостаточности», говорится в газете и отмечается, что ранее «Стерлитамакский городской суд дважды оправдывал сотрудника ИК Тазетдинова».

Храбрая девочка дала отпор рецидивисту-педофилу. Как передает НТВ, это ЧП случилось в одной из деревень Федоровского района Башкирии. «53-летний мужчина набросился на ребенка, однако 8-летняя девочка смогла оказать педофилу сопротивление и убежать, — говорится в сюжете телеканала. — О произошедшем девочка рассказала родителям, которые обратились в полицию». Подозреваемый задержан и уже признал свою вину. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, отмечается в сообщении.

Видео того, как в Уфе школьник пытался вынести из магазина 18 палок колбасы, опубликовали на РЕН ТВ. «На кадрах видно, как парень крутится вокруг прилавка с колбасой, явно ожидая, когда покупатели перестанут обращать на него внимание, — говорится в сюжете. — После того, как в отделе стало малолюдно, его сообщники переложили колбасу с одного прилавка на другой, после чего школьник снял рюкзак и начал укладывать палки сырокопченой прямо в портфель. После этого он спокойно закинул рюкзак за плечи и направился к выходу». «К слову, ранее в одном из уфимских магазинов также воровали именно колбасу», — напомнили на телеканале.