Фото: группа «Белебей. Газеточка», Vk | Видео: группа «Белебей. Газеточка», Vk В Башкирии звери загрызли десятки кур и уток Фото: группа «Белебей. Газеточка», Vk | Видео: группа «Белебей. Газеточка», Vk

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белебеевском районе Башкортостана звери загрызли домашнюю птицу. О случившемся рассказала местная жительница в видеозаписи, которая появилась в соцсетях. По словам женщины, мертвых кур и уток она нашла 29 июня. Автор видео уверена, что это сделали бродячие собаки от голода. Она переживает, что если так пойдет дальше, животные будут набрасываться и на людей.

«Бродячие собаки загрызли кур, уток. Даже еще не сосчитала, сколько. Сейчас полицию вызову, — сказала местная жительница. — Никаких мер никто не предпринимает по отлову собак. Их надо в питомник. Они же это делают от голода».

Интернет-пользователи предположили, что, возможно, это не собаки нападают на домашнюю птицу, а лесные звери, например, хорьки.