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В Уфе спасатели достали из воды потерявшего сознание мужчину и тонущего подростка

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе спасатели достали из воды потерявшего сознание мужчину и тонущего подростка Фото: автор

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Спасатели на уфимских водоемах предотвратили два несчастных случая. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты города, в пятницу, 28 июня, на несанкционированном пляже на озере Кашкадан спасатели достали из воды 31-летнего уфимца, который во время купания потерял сознание. Его доставили на берег и передали медработникам. После оказания помощи в больнице мужчину отпустили домой.

Второй случай произошел в минувшее воскресенье на территории зоны отдыха «Берег солнца». Во время купания в реке Уфе начал тонуть 15-летний юноша. Спасатели вовремя заметили это и помогли ему выбраться на берег.

«Всего с начала купального сезона спасатели предотвратили гибель 15 человек, из них четверо — дети. За первый месяц лета официальные зоны отдыха посетили порядка 27 тысяч человек», — сообщили в ведомстве.

Теги: спасатели, Управление гражданской защиты Уфы
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