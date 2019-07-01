В Уфе на 25% вырос спрос на кондиционеры

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из-за устойчивой жары в столице Башкирии вырос спрос на кондиционеры. По подсчетам аналитиков «Юлы», просмотры объявлений о продаже климатической техники выросли на 25%, а покупки увеличились на 44%.

«В Уфе кондиционеры продавались в среднем за 10 200 рублей, что на 7,5% выше средней цены предложения по стране (9 490 рублей)», — уточнили исследователи.

Самые дорогие устройства продавались в Абакане (15 464 рубля), Иркутске (12 349) и Екатеринбурге (11 919). Дешевле всего можно было приобрести кондиционеры в Самаре (7 450), Саратове (7 174) и Волгограде (6 447).

Отмечается, что скидки на кондиционеры начнутся в августе.