«Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте признана Дарья Тураева из Башкирии

УФА, 30 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Приз в специальной номинации «Королева плуга» на Открытом чемпионате России по пахоте-2019 получила Дарья Тураева из Башкирии. Она была единственной представительницей прекрасного пола, которая состязалась в умении пахать наравне с опытными механизаторами, отметили организаторы чемпионата — АО «Росагролизинг» и правительство Республики Мордовия.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», VIII Открытый чемпионат России по пахоте проходил с 22 по 29 июня возле села Горяйновка в Мордовии. За звание лучшего пахаря страны в составе башкирской команды боролись неоднократный участник такого рода соревнований Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района, а также Римир Гиззатуллин из Стерлитамакского района и выпускница Белебеевского колледжа механизации и электрификации Дарья Тураева.

По итогам отборочного тура, набрав 75 баллов, механизатор Ильдар Ишикаев вышел в финал чемпионата. В общей сложности, в финал попали 10 механизаторов. Мастерство пахарей оценивала международная судейская коллегия, в составе которой — члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.

«Мы старались, чтобы чемпионат действительно стал настоящим праздником, чтобы участники соревнований показали всё свое мастерство», — заявил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Как сообщили в пресс-службе правительства Мордовии, победителем VIII Открытого чемпионата России по пахоте стал Сергей Захаров из Пензенской области. Он получил право представлять Россию на чемпионате мира по пахоте-2019 в США и главный приз – трактор Кировец К-424 Петербургского тракторного завода. Это единственный колесный трактор четвертого тягового класса, который спроектировали и производят в России.

Второе место занял Виктор Кудинов из Орловской области, третье – Сергей Телегин из Ивановской области.

Победителем в соревновании на мастерство управления трактором в «Трактор-шоу», организованном в рамках чемпионата, стал Леонид Рос из Республики Крым. Его приз — колесный трактор Agrolux 60 компании DEUTZ-FAHR.

На втором месте — Сергей Сергейчев из Саратовской области, на третьем — Алексей Киреев из Мордовии.

Чемпионаты России по пахоте проводятся с 2012 года. Победитель первенства получает главный приз и возможность представлять Россию на международных соревнованиях.

В 2020 году Чемпионат мира по пахоте планируется провести в России, в Мордовии.