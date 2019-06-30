В Башкирии нашлась пропавшая 12-летняя Милена Мухамадеева

УФА, 30 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе завершились поиски пропавшей 12-летней Милены Мухамадеевой. Девочка нашлась, она дома, с ней все в порядке, сообщила ее мама на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» накануне сообщалось, что Милена Мухамадеева 28 июня вышла из дома и не вернулась.

Волонтеры просили помочь всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении.