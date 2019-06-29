Уфимцы и гости столицы сделали «10 тысяч шагов к жизни»

Фото: пресс-служба администрации Уфы















Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Столица Башкортостана 29 июня стала главной площадкой проведения всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури. Вместе с Уфой «10 тысяч шагов к жизни» в этот день сделали жители городов по всей стране, сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед началом акции специалисты измерили пульс и давление участникам в мобильном кабинете здоровья, а волонтеры-инструкторы Лиги здоровья нации по ЗОЖ и ГТО провели инструктаж. Затем депутат Госсобрания РБ, многократная чемпионка паралимпийских игр Оксана Савченко и фитнес-тренеры провели массовую зарядку.

«Для сегодняшней акции мы подготовили прогулочный маршрут по парку ровно в десять тысяч шагов. Ходьба – это спорт, долголетие и здоровье, – сказал мэр города Ульфат Мустафин. – Мы призываем всех горожан вести активный образ жизни, заниматься массовыми видами спорта. В этом году стартовал наш городской проект по обустройству площадок для волейбола «Волейбол в каждый двор», продолжается работа по созданию футбольных и хоккейных дворовых площадок. Уфа – это, конечно же, крупный промышленный, культурный и научный центр, а также Уфа – спортивный город».

Участники акции вышли на старт и совершили оздоровительную прогулку по парку Гафури по запланированному маршруту. Мероприятие завершилось вручением памятных сертификатов и сувениров акции «10 тысяч шагов к жизни».

Акция организована Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований при поддержке врио главы РБ Радия Хабирова, правительства РБ и администрации Уфы.