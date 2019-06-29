Фото: автор Экс-глава Краснокамского района Башкирии и его сообщники обвиняются в получении взяток Фото: автор

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Нефтекамский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего бывшего главы Краснокамского района, его 55-летнего бывшего заместителя и 54-летнего экс-директора местного сельскохозяйственного предприятия. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия каждого, в преступлениях по статьям «получение взятки в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями», «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Следствие установило, что в мае 2018 года представитель организации, занимающейся демонтажем нефтяного оборудования, обратился в администрацию Краснокамского района с письменным заявлением о выдаче разрешения на производство работ по демонтажу нефтепровода на территории района. Глава района вместе со своим заместителем, желая показать свою значимость, необоснованно затянул и усложнил процедуру получения разрешения.

Таким образом чиновники ограничили предпринимательскую деятельность. Когда представитель организации все-таки получил разрешение и был начат демонтаж, злоумышленники отозвали ордер на производство земляных работ, выданный на законных основаниях, для последующего вымогательства взятки. Глава района вместе со своим замом потребовали от представителя фирмы взятку — более 3,7 млн рублей, взамен они пообещали не приостанавливать работу организации на территории района. При этом, часть денежных средств — 1,8 млн рублей — должны были быть переданы в качестве взноса в Благотворительный фонд района, а 1,9 млн рублей — в пользу местного сельскохозяйственного предприятия под видом возмещения убытков сельхозпроизводства, понесенных из-за производственных работ.

В июле и августе 2018 года представитель демонтажной организации передал через посредника, которым являлся директор вышеуказанного местного сельхозпредприятия, взятку — около 900 тысяч рублей.

После получения денег все фигуранты были задержаны сотрудниками МВД по Башкортостану.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были выявлены два факта злоупотребления полномочиями чиновниками в 2016 году. Глава района вместе с замом осуществляли махинации на торгах. В итоге, преступными действиями чиновников бюджету района был причинен ущерб на общую сумму более 300 тысяч рублей, а также нарушены права граждан на участие в торгах.

Еще одно преступление было совершено в 2014 году. Глава района потребовал от директора строительно-монтажной организации, привлеченной для ремонтных работ муниципальных зданий после произошедших ураганов, за свое содействие по предоставлению объемов работ и оплату их в полном объеме в кратчайшие сроки, передать ему взятку в 250 тысяч рублей. Чиновник также гарантировал предоставление подрядов в будущем, на что директор согласился и предал главе требуемую сумму.

«В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали. Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. После вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.