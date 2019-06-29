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29 июня Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ураганным ветром сдуло остановку общественного транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: vk.com/tmzhp

В Башкирии ураганным ветром сдуло остановку общественного транспорта Фото: стоп-кадр видео | Видео: vk.com/tmzhp

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане, в городе Туймазы, на днях бушевал ураганный ветер. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как ветер опрокинул остановку общественного транспорта — металлическая конструкция перелетела через дорогу, едва не задев проезжавший мимо автомобиль.

По информации автора записи, павильон сдуло в микрорайоне Чулпан-2.

В республике практически всю неделю действует штормовое предупреждение. Сегодня МЧС Башкирии также предупредило жителей региона о шквалистом усилении ветра, ливнях и грозах.

Теги: ураган, МЧС по РБ, штормовое предупреждение
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