Фото: автор МЧС предупреждает жителей Башкирии о шквалистом ветре, ливнях и грозах Фото: автор

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС по Башкортостану предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 29 июня до 20.00 часов 30 июня по региону ожидается переменная облачность, местами небольшие, кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы. Локально ливни, днем град.

Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах шквалистые усиления ветра до 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16,+21 градусов, днем +28,+33, по северо-западу до +23.

На отдельных участках автодорог ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.