С любовью и заботой о детях: в Уфе Республиканский дом ребенка отметил 75-летний юбилей

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 29 июня Республиканский дом ребенка специализированный отметил свой 75-летний юбилей. Праздник начался с концерта «Семейный альбом»: ведущие вместе с присутствующими в зале перелистывали страницы истории учреждения в фотографиях и воспоминаниях, дети дарили гостям творческие композиции, а с экрана звучали видеопоздравления от воспитанников и их родителей.

Главный врач Дома ребенка Рида Кадикова в приветственном слове рассказала об истории учреждения.

«История этого учреждения очень длинная. У нас в республике было в свое время пять домов ребенка, три из них были в Уфе, один – в Белорецке, еще один – в Стерлитамаке. Затем в Уфе остался один Дом ребенка, и с 2018 года все три учреждения, которые были в Башкортостане объединились в одно. И мы сегодня называемся Республиканский дом ребенка специализированный. На сегодняшний день у нас в республике мы одни, у нас 275 коек, 367 сотрудников – это огромная армия добрых, любящих свою работу людей. Сегодня у нас присутствуют почетные официальный гости, просто наши друзья, неравнодушные к нашему учреждению, люди с доброй широкой душой и огромным сердцем», — сказала Рида Кадикова.

Воспитанников и сотрудников Дома ребенка поздравила с юбилеем супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова.

«Уважаемые педагоги, воспитатели, дети, неравнодушные люди, которые всегда причастны и участвуют в жизни таких учреждений, уважаемая Рида Рифовна, я хочу поздравить вас с этим праздником, с тем, что в столько лет вместе работаете, дарите тепло. Но, конечно, хотелось бы, чтобы дарили свой профессионализм, тепло и заботу детям, которые уже в семьях. Пока у нас существуют дома ребенка, детские дома, хочется, чтобы в них действительно были люди, которые приходят на работу с удовольствием, которые наполнены любовью, теплом настолько, чтобы отдавать и дарить его другим детям, — отметила первая леди республики. – Ваша работа очень непростая, поэтому вам низкий поклон за то, что вы делаете. И когда мы видим деток, которые выпускаются из этого гнездышка, особенно в семьи, когда они улыбчивые, открытые, когда не смотря на какие-то их диагнозы, они настолько развиты, что поражаешься, что детки, у которых нет никаких проблем, которые у себя дома, могут не настолько хорошо говорить в этом возрасте, это, конечно, восхищает и поражает. Желаю вам как можно больше сил, энергии, здоровья. Заботьтесь о себе, чтобы вы смогли позаботиться об этих маленьких детках, об этих маленьких птенчиках».

Каринэ Хабирова подарила воспитанникам Дома ребенка картину, нарисованную художником Константином Юриным, который несколько лет назад оказался в непростой жизненной ситуации. Он живет в доме-интернате для инвалидов, уже 15 лет на инвалидной коляске. У него были разные ситуации в жизни, но он нашел в себе внутренние силы и сейчас дарит радость другим людям через свое творчество, куда вкладывает душу. Художник попросил передать картину маленьким воспитанникам Дома ребенка.

На этом сюрпризы не закончились, супруга Радия Хабирова порадовала детей еще одним подарком – соляной комнатой.

«В Доме ребенка есть прекрасная база по здравоохранению, и то, что вы делаете курсы абилитации для детей – это просто потрясающе. Но единственное, сказал Рида Рифовна, для детишек хотелось бы соляную комнату, для которой даже есть место. Поэтому мы вам дарим эту соляную комнату», — сказала она.

В ответ от маленьких художников Каринэ Хабировой подарили картину.

Присутствующие на празднике гости: депутат Госсобрания РБ, председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харрасов, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова, замминистра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова и замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова – поздравили с юбилеем работников Дома ребенка и вручили им почетные грамоты и знаки отличия за преданность профессии и многолетний добросовестный труд.

Восемь лет назад частью огромной семьи Дома ребенка была Анжелика Лазарева. Девочка, ставшая лауреатом международных и всероссийских конкурсов, стипендиатом Российского детского фонда, Международного фонда «Ты супер!», полуфиналистом международного проекта телеканала НТВ «Ты супер!», подарила свои педагогам и воспитателям музыкальные композиции «Я вернусь» и «Дорогою добра».

Праздник продолжился на площадке перед зданием учреждения. Клоуны, феи, супергерои и сказочные персонажи развлекали детишек играми, танцами, мастер-классами, «мыльным» шоу и катанием на лошадке.

«В Доме ребенка медицинская помощь оказывается детям, которые к нам поступают. Мы их реабилитируем, мы их оздоровляем и дальше занимаемся воспитательной работой. Мы их социализируем и готовим кого-то для возврата в родную семью, а кому-то совместно с органами опеки, находим семью и отдаем уже оздоровленных, радостных, социализированных к этой жизни детей. Они уже готовы быть обычным хорошим членом любой семьи. Это наша цель – оздоровить, воспитать и сделать из них граждан общества, — рассказала главный врач Дома ребенка. – По нашим данным, более 90% детей уходят в семью – это приемная семья, опека, усыновление и возврат в родную семью. Оставшиеся дети, их очень мало – единицы, уходят в детские дома и школы-интернаты. У нас основная цель – это передать детей в семью».

Справочно. На сегодняшний день в учреждении воспитывается 170 детей, из них: детей до одного года-38, детей-инвалидов – 49, детей, находящихся по заявлению родителей, в связи с трудной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением — 49, оставшихся без попечения родителей — 121. По имеющимся архивным данным, за 75 лет существования домов ребенка в Уфе поступило 16090 детей.

В учреждении реализуется комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, включающих в себя медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры, водолечение, лечебную гимнастику, массаж, нейросенсорную реабилитацию, абилитацию.

С каждым годом увеличивается количество детей, переданных в семьи, и снижается число детей, переведенных в учреждения социальной защиты и министерства образования. Благодаря внедрению новых методов медицинской реабилитации (абилитации), за пять лет в доме ребенка сократилось общее количество детей-инвалидов почти вдвое, увеличилось количество детей-инвалидов, передаваемых на воспитание в семью — с 27,5% в 2014 году до 50% в 2018 году.

Задачи учреждения: оказание медицинской специализированной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, медицинская реабилитация (абилитация) детей раннего возраста, детей-инвалидов; создание благоприятных условий для воспитания, приближенных к домашним, способствующим умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, профилактика сиротства; защита прав и интересов несовершеннолетних.

Фото Ксении Калининой.