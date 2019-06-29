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В Башкирии глава сельсовета обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и подлоге

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии глава сельсовета обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и подлоге Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Кармаскалинского района Башкирии инициировала возбуждение уголовного дела по факту подделки документа об отбытии уголовного наказания. Выяснилось, что в 2017 году местная жительница была осуждена за нетрезвое вождение к 160 часам обязательных работ. Но она обратилась к главе сельсовета с просьбой, чтобы он освободил её от этого наказания. За 10 тысяч рублей чиновник согласился подделать документы.

«При проверках уголовно-исполнительной инспекции глава сельского поселения подтверждал, что осужденная должным образом выполняла обязательные работы по благоустройству территории поселения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ. — Женщина передала ему шесть тысяч рублей, а остальную сумму обещала отдать позже. Фактически все время отбытия наказания она проживала в Уфе».

Межрайонный прокурор организовал по данному делу доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Сейчас главе сельсовета предъявлено обвинение по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Теги: прокуратура РБ, служебный подлог
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