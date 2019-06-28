Фото: Олег Яровиков Председателем исполкома Всемирного курултая башкир стала Эльвира Аиткулова Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в рамках V Всемирного курултая башкир были внесены изменения в устав общественной организации — Международный союзо общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» (ВКБ).

Ранее по уставу в ВКБ не было президиума. Путем голосования на ближайшие пять были избраны шесть членов президиума — это заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова, доктор медицинских наук Салия Мурзабаева, председатель башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев, руководитель отделения ВКБ в ХМАО Раудат Кульманбетов, актер Хурматулла Утяшев, заместитель начальника УФСБ РФ по РБ Гаяз Зарипов.

Члены президиума, посовещавшись решили, что возглавит Всемирный курултай (конгресс) башкир Эльвира Аиткулова.

Ранее пост председателя организации после ухода Амира Ишемгулова, занимал с ноября 2018 года директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Данир Гайнуллин.

Таким образом, Эльвира Аиткулова стала десятым по счету главой ВКБ.

Справка. Эльвира Ринатовна Аиткулова родилась 19 августа 1973 года в деревне Ново-Байрамгулово Учалинского района республика Башкортостан. В 1998 году окончила Башкирский государственный университет по специальности «Журналистика». С 1997 года по 2004 год работала корреспондентом, комментатором, руководителем творческого объединения «Даира» студии радиовещания и политическим обозревателем «Корпункта ВГТРК» филиала ГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан». С 2004 года возглавляла редакцию республиканского информационно-музыкального радиоканала «Спутник ФМ». В 2010 году была назначена главным редактором студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан». В 2013 году Эльвира Аиткулова была избрана депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан V созыва, став членом Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политики. С сентября 2018 года занимает пост заместителя председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.