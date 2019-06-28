"Спекуляции на на националной почве недопустимы": мнение руководителя отделения ВКБ

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ходе V Всемирного курултая башкир не обошлось без провокаций, которых, вероятно, невозможно было избежать, считает один из делегатов съезда — руководитель отделения ВКБ в Монако Гульшат Узенбаева.

"Я как профессиональный специалист по ивентам могу сказать, что каждое крупное мероприятие всегда, к сожалению, подвергается риску появления на них профессиональных провокаторов. Иногда этого просто не избежать, как эта неприятность сегодня в Уфе. Я не знаю кто эти люди, которые пытались выступить в аудитории, что они несут в своих сообщениях, мне неведомо. Я вообще далека от политики, — говорит Узенбаева. — Я хотела бы донести до жителей республики популярную во всем мире философию о том, что мы все одинаковые люди, у нас у всех течет одинаковая кровь. Поэтому считаю, что какие-либо спекуляции на национальной почве, они недопустимы. Мне очень неприятна вся эта ситуация, но я верю, что все жители Башкортостана правильно это поймут. Во время курултая я встретила столько замечательных представителей разных стран, городов, районов, у которых горят глаза, которые разделяют философию гражданина мира".

Напомним, что в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 28 июня на V Всемирном курултае башкир активисты неизвестной организации пытались ворваться на заседание и говорили, что башкир угнетают.