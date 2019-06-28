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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе, в этнопарке «Ватан» проходит фестиваль «Самрау-шоу»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видеотрансляции

В Уфе, в этнопарке «Ватан» проходит фестиваль «Самрау-шоу» Фото: стоп-кадр видеотрансляции

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в этнопарке «Ватан» проходит фестиваль «Самрау-шоу». Мероприятие приурочено ко Дню молодежи и V Всемирному курултаю башкир. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры республики, Министерства молодежной политики и спорта РБ и Всемирного курултая башкир.

На концерте выступят лауреаты детского телевизионного конкурса «Байык-2019», приглашенные танцевальные коллективы из субъектов Российской Федерации, а также этно-рок группа «Аргымак», Zainetdin, детская вокальная студия «Ирандык», Идель Аралбаев, Дамир Таипов, Рауф Исянчурин, Загир Исянчурин, Алмас Хусаинов, Радмир Хасанов, Алия Искужина, Ленар Белый, RNT, IZI, группа «Эхо Уфы», «Бирешма», «Бәхетле», Рузит Гарфутдинов, Nail Bashstyle, Иван Грап, Зилия Бахтиева, Рушана Валиева и другие.

Хедлайнер концерта — Elvin Grey.

По окончании фестиваля зрителей ждет салют. Трансляцию ведет телеканал БСТ.

Теги: Всемирный курултай башкир
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