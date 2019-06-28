Фото: kremlin.ru В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на полях G20 Фото: kremlin.ru

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Осаке (Япония) сегодня проходит первый день саммита G20. Одним из ключевых событий превого дня стала встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президенты России и США обсудили Сирию и разоружение.

«Они говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Также по словам Пескова, президенты «условились, что по линии соответствующих ведомств — министр иностранных дел и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и министр финансов США Стивен Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе».