Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.04 ↑

EUR 71.66 ↓

28 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на полях G20

ОБЩЕСТВО
Фото: kremlin.ru

В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на полях G20 Фото: kremlin.ru

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Осаке (Япония) сегодня проходит первый день саммита G20. Одним из ключевых событий превого дня стала встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президенты России и США обсудили Сирию и разоружение.

«Они говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Также по словам Пескова, президенты «условились, что по линии соответствующих ведомств — министр иностранных дел и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и министр финансов США Стивен Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе».

Теги: международные отношения, Владимир Путин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 7-летнего мальчика
В Башкирии трагедией закончились поиски пропавшего 26 июня семилетнего мальчика. Как сообщила агентству «Башинформ» региональный представитель группы «Л
Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге
У отдыхающих в Таиланде на прошлой неделе зарегистрировано 583 случая заражения лихорадкой Денге, один из них зафиксирован в Стерлитамаке, сообщается на
В Белорецке профзаболеваемость в 17 раз выше, чем в среднем по республике
В Белорецке профзаболеваемость в 17 раз выше, чем в среднем по республике. Показатель формируется в основном за счет Белорецкого металлургического комби
Уфимский «Кировец» примет участие в чемпионате России среди команд Высшей лиги
Уфимская команда «Кировец» примет участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2019-2020 годов. Такое решение приняла п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть